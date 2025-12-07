Sporting
Sporting prepara deslocação a Munique com três baixas
Zeno Debast, Nuno Santos e Daniel Bragança ainda não estão recuperados
O Sporting prosseguiu a preparação do jogo com o Bayern Munique com mais um treino, este domingo, em Alcochete.
Na véspera, o plantel tinha sido dividido e os titulares na Luz fizeram recuperação, mas, desta vez, Rui Borges já orientou o grupo no relvado. Zeno Debast, Nuno Santos e Daniel Bragança continuam lesionados.
O Sporting volta a trabalhar na Academia às 10h00 desta segunda-feira, com 15 minutos abertos à comunicação social. A equipa leonina viaja ao início da tarde (15h00) para Munique e, às 18h30, Rui Borges vai falar em conferência de imprensa.
O Bayern-Sporting, da sexta jornada da fase de liga da Champions, está marcado para as 17h45 de terça-feira, com arbitragem do escocês Nicholas Walsh.
