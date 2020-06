A 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol é, até ao momento, a que mais golos marcados teve na edição 2019/2020 da prova.

O golo do defesa uruguaio do Sporting, Sebastián Coates, ditou o 35.º golo nesta ronda do campeonato, o que superou o anterior recorde de golos, 34, registados na quinta jornada.

De resto, apenas nestas duas jornadas foi ultrapassada a marca das três dezenas de golos.

A jornada com menos golos foi a sétima, com apenas 13.

