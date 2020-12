Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Belenenses por 2-1 no Jamor:

[Sobre as expectativas dos adeptos e a pressão do primeiro lugar]

«São onze jornadas. Ainda não acabámos o primeiro terço. É muito cedo e estes jogos dão-nos essa noção. Temos de ter os pés bem assentes. As outras equipas querem sempre mostrar-se e garantir pontos contra o primeiro classificado, sejamos nós ou outra equipa. Temos de nos adaptar e é isso que temos feito. Podemos não fazer aqui ou ali um grande jogo, mas somos sempre uma equipa muito solidária e forte e acabamos por vencer.»

[Papel do treinador é também acalmar as hostes e travar eventuais ondas de euforia no balneário?]

«Os jogos têm feito isso por mim. Se entrar no balneário não vai ver uma equipa eufórica. Vai ver uma equipa que percebe que cada jogo é uma guerra e temos de estar preparados para isso. Se ganhássemos com muita facilidade sempre, talvez tivesse de intervir porque isso podia mudar de um momento para o outro. (…) Todos os jogos são de dificuldades máxima e estes jogos ajudam. Os jogos fazer isso por mim e não preciso de fazer esse papel.»

[O apoio dos adeptos à chegada ao Jamor]

«Os atletas começam a ficar habituados. Tem acontecido várias vezes e eles agradecem muito o apoio. O Sporting é um clube muito exigente e o Inácio e os outros jogadores têm de sentir isso. A falta dos adeptos faz com que não se tenha esse calor humano. São milhões com a equipa e daí a nossa força.»