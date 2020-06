Declarações de Rúben Amorim na conferência de imprensa, após a vitória do Sporting sobre o Belenenses (1-3), no fecho da 28.ª jornada da Liga:

«Não entrámos bem no jogo, sofremos um golo, mas depois reagimos bem. O Belenenses soube pressionar-nos e o golo nasce disso. É o preço de querer sair a jogar. Mas depois o Max e a equipa perceberam: “Se eles estão a pressionar à frente, de certeza que há espaço nas costas...” A partir daí começámos a empurrar o Belenenses e com naturalidade demos a volta ao resultado.»

«Jogar no Sporting é muito isto: os adversários estão sempre muito motivados e muito alerta. Se deixamos correr dez, quinze minutos, haverá o dia em que não conseguiremos dar a volta. Neste jogo demos a volta bem. Na segunda parte, tivemos oportunidades para marcar mais. Nem falamos em classificação. Temos de ganhar jogo a jogo. Não entrámos bem, mas isso aconteceu em Guimarães também. Não podemos dizer mal do campo, do sol, do calor. Eles têm de aprender que não podemos dar minutos de folga aos adversários.»

«Não considero que sejamos a melhor equipa da Liga, mas uma equipa muito competente. Somos uma boa equipa, que será uma grande equipa no futuro, mas estamos ainda longe disso […] Uma, duas derrotas, num clube grande pode fazer mossa. Não irá fazer, porque nós e a direção temos um rumo muito claro.»