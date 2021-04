Declarações à Sport TV de Carlos Fernandes, treinador adjunto do Sporting, após o empate frente ao Belenenses (2-2) em jogo da 28.ª jornada da Liga:

«Foi um bom jogo da nossa parte. Muitos ataques, muitos remates, muitos lances de golo, mas uma manifesta falta de sorte e um penálti falhado. Há que sublinhar a entrega dos jogadores. Uma equipa jovem como esta consegue reagir às adversidades e vai ser sempre assim. Vai ser sempre lutar até ao último minuto. Não sinto ninguém intranquilo. A equipa manteve-se ofensiva e com bola. Mandámos o Belenenses lá para trás.»

[Lance do Adán] «Tem feito jogos fantásticos. Hoje foi azar do Adán. Uma tomada de decisão no momento. Há que realçar a tranquilidade que ele manteve depois. Mesmo depois do golo sofrido, a reação dele foi pegar na bola e dizer aos jogadores para avançar.»

[Impacto de o FC Porto poder ficar a quatro pontos, se vencer] «O nosso foco é vencer o próximo jogo. Estamos a sete [pontos de vantagem]. Se estivermos a quatro, a três, a dois ou a um não muda nada.»