Rui Borges não resistiu e cometeu uma gaffe, que arrancou alguns risos na sala de imprensa. O próprio treinador do Sporting teve de sorrir, perante o que lhe tinha acontecido. Provavelmente foi consequência de um momento mais empolgado, depois de não ter gostado de uma pergunta que lhe foi feita. Certo é que dizer que está no Benfica nunca fica bem a um treinador do Sporting...

«Isso é uma narrativa tua. Não, nem sequer vou por aí, porque senão vocês depois vão falar dos jogos da Champions, ah, mas ganhou porque o Marselha estava com dez. Vocês vão sempre buscar a narrativa que vos interessa. Eu, desde que estou no Benfica ainda não perdi fora de casa. Desde que estou no Sporting, peço desculpa. Desde que estou no Sporting ainda não perdi fora de casa, podia estar sempre a bater na mesma narrativa, mas para mim isso nem é sequer narrativa.»