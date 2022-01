Pedro Silva, o antigo lateral do Sporting, que ficou ligado à vitória do Benfica na final da Taça da Liga de 2009, utilizou as redes sociais para responder a Lucílio Baptista, que foi o árbitro dessa final.

«Como eu queria grita na tua cara, Lucílio: é campeão. Ninguém tira essa taça», escreveu o brasileiro, por baixo de uma fotografia do momento em que dá uma peitada no antigo árbitro em 2009.

Recordee-se que Lucílio Baptista marcou um penálti por suposta mão na bola de Pedro Silva, na final da Taça da Liga vencida pelo Benfica em 2009, o que foi uma má decisão: a bola bateu no peito do brasileiro.