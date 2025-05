A entrada dos adeptos do Sporting no Estádio da Luz está a ser muito demorada, devido aos naturais cuidados que as forças de segurança estão obrigadas a ter num jogo de risco como este, o que já provocou algumas vítimas.

Alguns apoiantes leoninos sentiram-se mal, devido ao chamado 'golpe de calor' provocado pelo muito tempo ao sol, dentro da caixa de segurança, e tiveram de receber assistência médica do INEM.

De acordo com a CNN Portugal, a revista aos adeptos leoninos está a ser mais demorada do que já é normal, devido a alguns casuals leoninos que quiseram deslocar-se fora da caixa de segurança e obrigaram a polícia, depois de detetados, a voltar para trás para os acompanhar até ao Estádio da Luz.