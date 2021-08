A primeira jornada da I Liga, que marcou o regresso dos adeptos aos estádios do futebol português no principal campeonato, teve apenas um encontro dos oito já realizados a lotar os 33 por cento permitidos nas bancadas: foi o FC Porto-Belenenses, no Estádio do Dragão.

A casa dos azuis e brancos, que venceram por 2-0 no domingo, teve 15.429 espetadores, o máximo que era permitido neste primeiro jogo da equipa comandada por Sérgio Conceição em casa. O FC Porto anunciou mesmo lotação esgotada para o encontro.

A seguir, o melhor preenchimento viu-se no V. Guimarães-Portimonense, com 8.824 adeptos presentes, dos quase 10 mil possíveis.

Por seu turno, o campeão nacional Sporting teve pouco mais de metade dos adeptos possíveis em Alvalade nesta primeira ronda: foram 9.066 pessoas nas bancadas, de um total de cerca de 17 mil possíveis.

No Moreirense-Benfica, onde era possível estarem cerca de 2 mil adeptos, estiveram 1.498. Em Arouca, em Tondela e em Paços de Ferreira, os adeptos também não preencheram os 33 por cento de lugares possíveis.

Já no Marítimo-Sp. Braga, um caso ligeiramente diferente, mas também com números longe dos possíveis nas bancadas. O estádio dos madeirenses estava autorizado a receber adeptos para 50 por cento da lotação, mas os cerca de 4.500 lugares possíveis a isso correspondentes também não foram totalmente preenchidos (estiveram 1.872 pessoas, segundo os dados oficiais da Liga).

Falta o Gil Vicente-Boavista, que se disputa na noite desta segunda-feira.

Refira-se ainda que nesta temporada existem espaços definidos para portadores do Cartão do Adepto. Nos jogos de Sporting e Benfica, ou seja, em Alvalade e Moreira de Cónegos, relatos e imagens mostravam esse setor vazio, o que terá contribuído para o facto de nos jogos dois rivais de Lisboa a lotação máxima não ter sido atingida. O mesmo não sucedeu no Dragão.

Adeptos na 1.ª jornada da I Liga 2021/22:

Sporting-Vizela: 9.066 espetadores

Arouca-Estoril, 513

Moreirense-Benfica, 1.498

Marítimo-Sp. Braga, 1.872

Tondela-Santa Clara, 764

V. Guimarães-Portimonense, 8.824

FC Porto-Belenenses, 15.429

P. Ferreira-Famalicão, 1.743

Gil Vicente-Boavista (2.ª feira, 20h15)

Recorde: o que é o Cartão do Adepto e para que serve?

O Cartão do Adepto entrou finalmente em vigor na época 2021/2022, cerca de um ano depois de publicada, em Diário da República, a portaria que definiu as normas de aplicação deste documento, indispensável para aceder às zonas de condições especiais de acesso e permanência de adeptos (ZCEAP) e emitido pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD). Tem como objetivo impulsionar a segurança nos recintos e combater o racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos desportivos.

Quem pode pedir o Cartão do Adepto?

Qualquer cidadão maior de 16 anos, que não esteja legalmente impedido de aceder a recintos desportivos. Aqui pode ser feita a solicitação do mesmo. Se quiser mesmo ter o Cartão do Adepto, tem de facultar necessariamente os dados pessoais, como nome completo, morada de residência e entrega do cartão, número de identificação fiscal, fotografia do cartão de cidadão, clube ou clubes (máximo de três) que apoia e eventual ligação/filiação a uma claque.

Custo e duração do Cartão do Adepto?

Tem o custo de 20 euros e é válido por três anos.

Cartão do Adepto: as críticas, dos fãs aos dirigentes

Nos últimos meses, a implementação do Cartão do Adepto gerou críticas na esfera pública, de adeptos de vários clubes, tendo mesmo sido lançada uma petição da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA) para travar o Cartão do Adepto: conta, nesta altura, com mais de 8 mil assinaturas, com o objetivo de levar o debate à Assembleia da República.

Também a Iniciativa Liberal pediu, em fevereiro, o fim deste documento, na mesma altura em que a APDA avançou com uma providência cautelar junto do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, que foi rejeitada. Até ao mesmo mês, tinham sido emitidos, segundo dados da APCVD, cerca de 700 Cartões do Adepto para fãs de 24 clubes, mas com o início da época, é natural que estes números venham a disparar.

Esta segunda-feira, o presidente do Boavista, Vítor Murta, lamentou a implementação do Cartão do Adepto no acesso a determinados setores nos estádios dos clubes da I Liga.

A restrição de faixa etária implica também problemas para grupos de amigos ou famílias que queiram ir à bola em conjunto, nos jogos fora de casa, caso alguém tenha menos de 16 anos: é que só quem tiver Cartão do Adepto pode comprar bilhetes para a zona dos adeptos visitantes ou zona destinada às claques. Ou seja, se o filho, sobrinho ou neto de algum adepto for à bola com o seu familiar e tiver menos de 16 anos, vai ter de ficar separado do seu pai, tio ou avô no estádio.