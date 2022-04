O treinador do Sporting, Ruben Amorim, dividiu o favoritismo do dérbi com o Benfica e considerou que o Benfica tem capacidade para vencer no reduto dos leões, tal como o conjunto verde e branco fez na Luz, na primeira volta, ao triunfar por 3-0.

«O Benfica pode fazer o mesmo que o Sporting fez na Luz, mas tenho grande convicção nos meus jogadores. É um sinal de confiança na forma como jogam. No ano passado tínhamos 10 pontos de vantagem mas não tinha a mesma segurança, mas podemos perder pontos. Jogo com o Benfica é sempre 50/50 mesmo jogando em casa. Podemos vencer o Benfica amanhã», vincou em conferência de imprensa.

O treinador leonino confessou que «se tivesse de apostar, apostaria no Sporting», mas destacou a qualidade individual do adversário lisboeta.

«Temos observado o Benfica que é muito forte na Liga dos Campeões e com alguns percalços no campeonato. Têm jogadores de grande qualidade, que podem decidir jogos, jogam muito bem em jogos grandes. Vamos dar resposta a isso, também gostamos desses jogos. Tivemos uma sequência deste ano completamente diferente do ano passado, com Champions, Taça de Portugal, a equipa cresce com estes jogos. Jogamos em casa, espero um Benfica muito motivado a seguir ao jogo de quarta-feira [em Liverpool] mas temos obrigação de vencer e é isso que vamos fazer», frisou.

Amorim abordou as diferenças entre o Sporting da temporada passada e a equipa atual, que considerou mais «dominante».

«No ano passado tínhamos pontos de avanço para sermos campeões e eu não sentia que era tão claro que podíamos vencer todos os jogos, a equipa era algo irregular, defendíamos baixo mesmo em casa com equipas que não eram tão fortes. A equipa está mais dominante, consegue controlar melhor o jogo e aumenta a responsabilidade. Esse é o caminho, ter um Sporting favorito em qualquer jogo», disse.

O treinador dos verde e brancos sublinhou ainda que o Sporting está melhor classificado e «vive um momento bom».

«Antigamente, quando era mais jovem, dizia-se sempre que a pior equipa ganhava mais dérbis, mas eu não acredito nisso e portanto acredito que o Sporting vai voltar a vencer», rematou.

O dérbi de Lisboa joga-se este domingo, a partir das 20h30, em Alvalade. Pode acompanhar o encontro ao minuto no Maisfutebol.