O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Marítimo (2-1), em jogo da 32.ª jornada da Liga:

[Se o Benfica for campeão já esta jornada, o Sporting vai fazer guarda de honra no dérbi de Alvalade?] «Já falamos sobre o facto de eu esperar um Benfica na máxima força. Não há tradição de haver guarda de honra em Portugal, eu disse que isso que não era problema. Vamos retribuir o gesto do Benfica de há dois anos, não haver guarda de honra. Não é falta de respeito, daremos os parabéns a quem ganhar, seja o Benfica ou o FC Porto, mas a forma como fomos tratados é a forma como vamos tratar.»