Rúben Amorim comentou esta segunda-feira o regresso de Jorge Jesus ao futebol português, para treinar o Benfica, rival do Sporting.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vitória de Setúbal, o técnico dos leões negou que tenha qualquer vantagem por conhecer Jesus – trabalharam juntos no Belenenses e no Benfica – e afirmou que lhe é indiferente quem é o treinador do Benfica.

«Já não trabalho com o Jorge Jesus há muito tempo. Isso não vai mudar o nosso planeamento e o que queremos fazer. Podia ser o Jesus, o Lage, o Veríssimo... para nós não muda nda. Em relação a conhecer o mister Jesus, não é vantagem nenhuma, nem desvantagem. Temos um plano e uma ideia. É-me completamente indiferente quem é o treinador da outra equipa», atirou.

[Em atualização]