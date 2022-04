Roger Schmidt tem tudo acordado para ser o treinador do Benfica a partir da próxima época, e Ruben Amorim, técnico do Sporting, foi questionado sobre a possível chegada do alemão à Luz.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, Amorim não se quis alongar muito, mas lembrou que o timoneiro das águias ainda é Nélson Veríssimo e que um estrangeiro em Portugal «só melhora o campeonato».

«É uma opção de cada clube, para nós o técnico do Benfica é o Veríssimo, é nesse que nos vamos focar, porque será ele a comandar a equipa no próximo dérbi», começou por dizer.

«Mas vejo isso [contratação de um treinador estrangeiro] com naturalidade e só melhora os campeonatos porque tem influências de todo o mundo», acrescentou depois.

Sobre o seu próprio cargo, e quando se prepara para cumprir 100 jogos à frente do clube de Alvalade, o antigo jogador lembrou que a vida de um treinador depende sempre de resultados.

Vale o que vale, quero estar mais 100 jogos, mas se não ganhar amanhã [sábado, com o Tondela], com Benfica, e com o FC Porto, para a Taça de Portugal, poderei nem fazer mais três jogos. É a realidade. Depende sempre dos resultados», concluiu.