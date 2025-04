João Gonçalves foi o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem para dirigir o Estoril-Benfica, jogo grande da 32ª jornada. Já Bruno Esteves estará no VAR neste encontro na Amoreira.

Para o Sporting-Gil Vicente, o outro jogo com influência nas contas do título, foi nomeado Tiago Martins, que terá Vasco Santos no VAR.

Árbitros da 32ª jornada:

FC Porto-Moreirense

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Fábio Silva

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Jorge Fernandes

Nacional-Vitória Guimarães

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: Miguel Martins e Rúben Silva

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Rui Costa

AVAR: Nelson Cunha

Farense-Famalicão

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e Luís Viegas

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: João Morte

Sp. Braga-Santa Clara

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Paulo Brás

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Jorge Fernandes

Estoril-Benfica

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Hugo Coimbra

Rio Ave-Estrela Amadora

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Nélson Pereira e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: João Bento

AVAR: Paulo Brás

Arouca-Casa Pia

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Carlos Martins e José Pereira

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: António Moreira

AVAR: Gonçalo Freire

Sporting-Gil Vicente

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Pedro Felisberto e José Mira

4.º árbitro: Fá Sanhá

VAR: Vasco Santos

AVAR: Nuno Manso

AVS-Boavista

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: José Bessa

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Vanessa Gomes