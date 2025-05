Para lançar o dérbi da 33.ª e penúltima jornada da Liga – que pode definir o campeão – o Maisfutebol desafiou o SofaScore – o nosso parceiro estatístico – a compor o melhor onze combinado tendo em conta as exibições no campeonato. Para esta equação foram elegíveis os jogadores com, pelo menos, 20 jornadas disputadas.

De notar a maioria do Benfica, com Trubin na baliza, protegido por Carreras e Otamendi. No meio-campo Aktürkoglu e Kökcü são os embaixadores. Por fim, Pavlidis integra o ataque.

Quanto ao Sporting, conta com o defesa Gonçalo Inácio, acompanhado por Quenda. O jovem ala, de 18 anos, protagonizou inúmeros duelos no corredor direito, face ao sistema de 3-4-3. Em todo o caso, nas últimas rondas, foi aposta como extremo, a partir do banco.

Este "onze" conta ainda com Hjulmand, Trincão e Gyökeres. O avançado sueco detém a melhor nota (8,01), seguido por Trincão (7,66).

Afinal, Gyökeres é o melhor marcador (38), enquanto Trincão regista o máximo de assistências (14) na Liga. Na segunda linha dos golos surge Pavlidis (18) – igualado por Samu, do FC Porto – enquanto Aktürkoglu é “vice” nas assistências (10) – empatado com Francisco Moura, do FC Porto.

O Benfica-Sporting da 33.ª ronda está agendado para as 18h de sábado e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.