Sporting e Benfica lançaram o relatório e contas da última temporada com poucos dias de intervalo, o que permite fazer algumas comparações.

O Maisfutebol foi ver, por exemplo, quem paga afinal mais em salários.

Ora a resposta não é surpreendente: o Benfica paga bem acima do que faz o Sporting, que até entrou nesta temporada com gastos inferiores ao que fazia no ano passado.

Começando pelo Sporting, importa dizer que os gastos com o pessoal totais (que inclui remuneração fixa, prémios, seguros, indemnizações, etc) baixaram de 90,3 milhões de euros para 87,7 milhões.

Já no caso do Benfica, estes mesmo gastos totais com o pessoal cresceram de 114,9 milhões de euros para 127,7 milhões de euros.

Mas vamos concentrar-nos nas remunerações apenas (fixas e variáveis). Importa dizer que neste bolo está incluído todo o pessoal (jogadores, treinadores e funcionários). Ora no caso do Sporting, as remunerações com o pessoal baixaram de 64,4 milhões para 64,2 milhões. Ficou praticamente em linha, portanto, mas com uma leve descida.

No caso do Benfica cresceram de 90,6 milhões de euros para 93,3 milhões. O que significa que o Benfica paga praticamente 30 milhões a mais do que o Sporting (quase um terço acima).

E as remunerações dos administradores?

O único aspeto em que o Sporting paga mais do que o Benfica é precisamente na remuneração dos administradores da SAD. A sociedade leonina subiu as remunerações de um milhão para 1,7 milhões na época passada, o que inclui os prémios pelo título de campeão e pela Taça de Portugal.

Já no Benfica, a remuneração total da administração desceu de 646 mil para 576 mil euros, o que é muito abaixo do Sporting. O presidente Rui Costa, refira-se, foi o único administrador a ganhar um prémio anual.

Importa ainda dizer que o Conselho de Administração do Benfica é composto por oito administradores, contra cinco no Sporting. Destes, quatro no Benfica são executivos, enquanto no Sporting são apenas três.