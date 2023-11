A FIGURA: Viktor Gyökeres

Que aura está o avançado sueco a criar em Alvalade. Tem sido o principal destaque deste início de época que faz sonhar os adeptos em Alvalade, e no palco do maior rival, voltou a aparecer. Até nem estava a fazer um jogo brilhante – muita competência de António Silva e Otamendi a nível defensivo –, mas assim que se viu em campo aberto, teve impacto. Que grande golo de Gyökeres para o 1-0 dos leões, e num momento importantíssimo, em cima do intervalo. Na segunda parte, com a formação de Amorim reduzida a dez unidades, Gyökeres entrou em modo autossuficiência e nunca deixou a defesa do Benfica descansar.

O MOMENTO: João Neves cria a dúvida no leão, minuto 90+4

O Sporting estava praticamente há uma parte inteira a jogar reduzido a dez unidades, mas não só tinha aguentado bastante bem o ímpeto ofensivo do Benfica, como estava completamente confortável no encontro. Só que nos descontos, já com Trubin em desespero na área leonina, João Neves ficou esquecido, fez o empate e esse golo mudou tudo: o Benfica acreditou ainda mais, o Sporting começou a duvidar.

OUTROS DESTAQUES

Marcus Edwards

No início demonstrou algumas dificuldades perante a capacidade física de Morato, mas assim que o jogo abriu mais um bocado, apareceu o melhor Edwards. Um perigo nas entrelinhas e um perigo a driblar, Edwards foi criando o pânico na defesa do Benfica. Serviu Pedro Gonçalves com um grande passe aos 33 minutos, e em cima do intervalo assistiu de forma primorosa Gyökeres para o 1-0, depois de um nó em Morato.

Morten Hjulmand

Quase toda a gente falar de Gyökeres como O reforço do Sporting para esta época, mas talvez seja altura de começarmos a falar de Morten Hjulmand. Primeiro saiu Palhinha e apareceu Ugarte. Depois saiu o uruguaio e agora há Hjulmand, o novo patrão do meio-campo do Sporting. Mais um jogo imenso do dinamarquês. Sempre bem posicionado, Hjulmand dá o equilíbrio necessário àquela zona do terreno – ajudado por Morita, claro – e com bola também só sabe jogar bem.

Ousmane Diomande

19 anos, tem Ousmane Diomande, e um tesouro tem o Sporting com este defesa-central marfinense. Parece contraproducente, mas é tão bom, que às vezes parece relaxar em demasia. Ainda assim, foi uma exibição praticamente irrepreensível do jovem jogador. Sem bola, não deu hipóteses aos oponentes e com bola demonstrou a qualidade do costume. Não acusa o momento, seja a jogar um dérbi na Luz ou a defrontar o Raków na Liga Europa.

Gonçalo Inácio

Fica marcado, inquestionavelmente, ao jogo. Gonçalo Inácio estava a fazer a exibição segura que sempre faz, e cada vez é um jogador fiável, mas acabou por deixar o Sporting reduzido a dez unidades após uma falta imprudente sobre Rafa, quando já tinha amarelo.