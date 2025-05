No rescaldo ao dérbi entre Benfica e Sporting (1-1), os médios Florentino e Maxi Araújo destacam-se, sobretudo na construção e no trabalho defensivo. À boleia da avaliação do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – o uruguaio do Sporting evidencia-se como o mais bem classificado do dérbi.

Ao cabo de 82 minutos, Maxi Araújo concretizou 17 em 19 passes e venceu nove em 14 duelos, além de acumular quatro alívios, duas interceções e cinco desarmes. Na maioria das ocasiões no corredor esquerdo, o ala também visitou o meio.

Quanto a Florentino, o “polvo” das águias foi totalista, totalizando 71 toques, 49 passes – em 56 tentados – oito bolas longas, duas interceções, quatro desarmes e cinco duelos ganhos – em 11. Por isso, a diferença para a nota de Maxi Araújo foi tangencial.

O médio do Benfica ocupou os setores recuados, em particular pelo lado esquerdo, de forma a compensar as investidas ofensivas de Álvaro Carreras.