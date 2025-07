Rui Borges avaliou a derrota na Supertaça, diante do Benfica, por 1-0, em conferência de imprensa no Estádio Algarve:

[Avaliação ao jogo]

«Um jogo em que fomos claramente superiores. Nota-se que, de todos os jogos que fizemos com o Benfica, este foi o melhor. Fomos claramente melhores do que o adversário, o Benfica é muito forte no contra-ataque e ataque rápido e aproveitaram uma perda de bola nossa. Não tínhamos qualquer necessidade de perder a bola a bola naquele momento e acabaram por ser felizes no remate. Os avançados estiveram muito bem, o Suárez nota-se que tem qualidade. O Harder é mais novo, Suárez é mais maduro. Ele já entendeu os movimentos dos colegas, mas no corpo nota-se que falta agilidade. Ainda não tinha feito nenhum jogo connosco.»

[Derrota belisca confiança?]

«Continuamos a ser os melhores. Não adianta dizer que somos os melhores. E hoje eles deram essa demonstração clara, o porquê de sermos os melhores. Há que dar mérito ao adversário. Antes de continuarmos o nosso caminho, se tivermos esta competência, esta ambição, esta qualidade e concentração no jogo, vamos ser com toda a certeza muito felizes ao longo do tempo.»