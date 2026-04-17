A poucos dias do último dérbi da temporada, Daniel Bragança antevê um jogo importante para «sportinguistas e benfiquistas» e destaca o fator casa como algo que pode fazer a diferença a favor dos leões.

O médio português diz-se 100 por cento integrado com a equipa, após um longo período de ausência devido a lesão, e não perde a esperança quanto a uma eventual chamada à Seleção Nacional, apesar da qualidade que existe em todas as posições.

«Dérbi é sempre um jogo importante para todos os sportinguistas e benfiquistas. Joga-se muita coisa. O fator casa é muito importante nestes jogos, os adeptos fazem a diferença e nós vamos jogar com isso. O nosso objetivo passa sempre pela vitória e vamos dar o melhor para vencer em Alvalade. É obrigatório não baixar os braços até o campeonato acabar. Normalmente nós dizemos que enquanto houver estrada para andar, vamos tentar», começa por referir.

«Sinto-me a 100 por cento integrado porque estou a jogar e estou todos os dias com eles nos treinos. Para todos os jogadores, a Seleção é sempre uma ambição, mas a realidade é que a nossa Seleção é muito forte. Tem grandes jogadores espalhados pelo mundo fora, mas nunca descarto essa hipótese», acrescenta.

Assista aqui às declarações de Daniel Bragança: