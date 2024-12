Último jogo grande do ano, com confronto entre Sporting e Benfica, e a novidade da alteração da equipa técnica do Sporting a poucos dias do jogo. Por isso havia incerteza relativamente à forma como Rui Borges abordaria este jogo, mantendo ou não a estrutura que vinha da era Amorim. E que cunho pessoal, já agora, conseguiria introduzir em tão poucos dias de trabalho.

1. Rui Borges mudou tudo e aproximou a equipa... de Amorim

A estratégia foi clara. Impor desde logo as suas ideias/estrutura, desfazendo a linha de cinco defesas e jogando numa linha de quatro (com Quaresma a lateral), que já não se via há muitos anos em alvalade. Catamo e Quenda nos flancos e Trincão próximo de Gyokeres, no meio.

Apesar da mudança estrutural, o Sporting entrou no jogo muito parecido com os melhores tempos de Amorim, na energia, na confiança, na postura da equipa, na capacidade de pressionar, controlar o jogo e até na fluidez com bola.

O Benfica jogava na estrutura mais habitual, com a novidade de apostar em Amdouni, e tendo de se ajustar na segunda parte para tentar mudar o rumo do jogo.

2. A importância de Gyokeres e Trincão ao meio, na pressão forte

Defensivamente o Sporting entrou pressionante e dominador. Sem bola, a equipa organizava-se em 4-4-2, com Gyokeres e Trincão na primeira linha de pressão, saltando nos centrais adversários e bloqueando muito do seu jogo ofensivo. Os alas também se mostravam pressionantes quando a bola entrava do seu corredor.

Nesta estrutura, Rui Borges tentava manter a linha média e defensiva próximas, com pouco espaço interior.

Deixava inicialmente Florentino livre na construção, parecendo ter sido uma situação propositada. Com energia e agressividade, o Sporting pressionava bem e alto, não deixava o jogo do adversário fluir e ia empurrando o futebol para mais próximo da baliza benfiquista.

3. Florentino desinspirado e Benfica sempre a sair pela esquerda

O Benfica, com bola, iniciava a construção com um estruturas de quatro defesas, com laterais baixos, e Florentino mais à frente. Ainda que muitas vezes livre, a equipa raramente o conseguia usar para ultrapassar a primeira linha de pressão do Sporting. Além disso, Florentino também mostrava dificuldades em fazer fluir a bola nos momentos em que o jogo passava por ele.

Desta forma a equipa tentava sair de forma simples pelo corredor (sempre o esquerdo), fazendo a bola chegar a Akturkoglü ou a Kökcu, que abria nesse corredor para receber, mas mostrava pouca capacidade de ligação com os médios.

Depois, num segundo momento, Bah projetava-se pelo corredor direito, Carreras ficava mais posicional e Di Maria movia-se para dentro, com muita liberdade, tentando receber a bola e criar desequilíbrios. No entanto as dinâmicas apresentadas não conseguiam desestabilizar a organização defensiva do Sporting, que controlava e limitava bem o jogo ofensivo do Benfica (que acabava por não ter tanta bola quanto queria).

4. Sporting atacou com as dinâmicas habituais no futebol de Rui Borges

Com bola, o Sporting ajustava-se para 4-4-3, com dinâmicas que são comuns em Rui Borges: Gyökeres na frente, Trincão no espaço de interior direito, Morita subia para o espaço de interior esquerdo e os alas ficavam bem abertos na linha. Alternadamente Morita podia voltar a uma posição mais baixa, com Quenda movendo-se para dentro, para zona entrelinhas.

A equipa conseguia assim fazer fluir a bola desde trás, mostrava boas dinâmicas nos corredores e chegava várias vezes a zonas de finalização. Conseguia também entrar facilmente com jogadores entrelinhas (Trincão muitas vezes), ao que somava boas associações nos corredores e no meio, com os apoios de Gyokeres. Desta forma, criava situações de golo e obrigava Trubin a algumas defesas.

Do outro lado, o Benfica mostrava dificuldades para contrariar o jogo com bola adversário. Com Aursnes a juntar-se ao avançado para organizar a primeira linha de pressão, mas sem capacidade da equipa para ser muito pressionante e sem coesão defensiva.

A primeira linha de pressão era, por isso, facilmente ultrapassada, o que obrigava a equipa a ter de defender mais atrás e limitava a capacidade de ganhar a bola em zonas altas.

5. O pormenor da troca de Florentino por Leandro Barreiro que mudou tudo

Com o resultado negativo ao intervalo, Bruno Lage decidiu mexer e conseguiu alterar o registo do jogo, ainda que não tenha mudado o marcador.«

Com a saída de Florentino passou a ser Kokcu a jogar na posição mais recuada, com Leandro Barreiro a jogar mais adiantado, melhorando claramente não só a qualidade de construção, como a capacidade de ligação com os médios, fazendo a bola avançar para o meio-campo ofensivo.

Desta forma a equipa melhorou a forma de sair da pressão do Sporting. Além disso, ajustou a sua estrutura para 4-1-3-2, com Di Maria a jogar na frente, com Amdouni.

Com este ajuste a equipa subiu linhas, pressionou muito mais alto e melhor. Começou a impedir a construção do adversário e empurrou o jogo para o meio-campo do Sporting. Aproximou-se cada vez mais da baliza e foi criando várias ameaças à baliza de Israel. O Sporting nesta fase não conseguia sair e tentou defender-se num bloco mais baixo.

Sem grandes mexidas estruturais, Rui Borges acabou por fazer três alterações que permitiram renovar energias. Não conseguiu voltar a dominar, mas foi melhorando a capacidade de sair em contra-ataque e começando a criar situações de golo.

Era, por isso, um jogo no fim mais partido, com o Sporting a tentar aproveitar transições e com o Benfica e procurar jogar perto da área adversária, acabando com dois avançados e vários cruzamentos, mas sem alterações no marcador.