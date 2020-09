Os clubes que nesta altura apresentam jogadores infetados com covid-19 foram esta terça-feira novamente testados ao novo coronavírus. A indicação partiu da Liga de Clubes, que deu instruções para que todos os jogadores que tenham dado negativos nos últimos testes fizessem novos exames.

Desta feita, os jogadores que não tinham indicação de estar infetados do Sporting, do Gil Vicente, do V. Guimarães, do Académico Viseu e do Desportivo Chaves foram esta terça-feira novamente testados, devendo os resultados destes últimos exames ser conhecidos nas próximas horas.

Refira-se que o Benfica também tem um jogador infetado, no caso o guarda-redes Svilar, mas perante o facto da equipa estar na Grécia, para disputar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao PAOK, somado ao facto de a própria UEFA exigir estes testes médicos, tornou desnecessária a realização destes testes.