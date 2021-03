São três os jogadores «portugueses» que integram a pré-convocatória do Uruguai para os jogos com a Argentina e a Bolívia, da qualificação sul-americana para o Mundial de 2022.

Numa lista que conta com 35 jogadores, fazem parte o sportinguista Sebastián Coates, o benfiquista Darwin Núñez e Manuel Ugarte, médio do Famalicão que, de resto, se estreia numa pré-convocatória do selecionador Oscar Tabárez.

Na semana prévia ao início concentração da formação «charrua», agendado para 22 de março, o experiente treinador de 74 anos anunciará o plantel definitivo.

O Uruguai joga na Argentina a 27 de março, à meia-noite, e recebe três dias depois a Bolívia, a partir das 23h30, tudo horas de Portugal Continental.