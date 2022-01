Sebastián Coates e Manuel Ugarte, jogadores do Sporting, e Darwin Núñez, avançado do Benfica, têm a presença na final four da Taça da Liga em risco.

O trio integra os pré-convocados do selecionador uruguaio, Diego Alonso, para os próximos compromissos da charrua, ante o Paraguai e a Venezuela, partidas que coincidem com a tal final four da Taça da Liga.

O jogo com o Paraguai está agendado para o dia 27 de janeiro. Ora, o Benfica defronta o Boavista na primeira meia-final a 25, e o Sporting mede forças com o Santa Clara no dia seguinte, a 26. Logo aí, é uma incógnita se estarão disponíveis, pois terão de viajar antes do dia 27 para o país sul-americano.

A receção à Venezuela está agendada para o dia 1 de fevereiro, e, caso águias e leões se apurem para a final, agendada para o dia 29, não poderão estar presentes na decisão de Leiria. Isto, claro, se integrarem a convocatória final de Alonso.