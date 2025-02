O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol multou o Sporting em 4800 euros face ao atraso de quatro minutos – dois em cada parte – na Vila das Aves, no domingo (2-2). De acordo com o documento publicado pelo CD, o atraso para a segunda parte deveu-se a Matheus Reis, lançado por Rui Borges ao intervalo, uma vez que os leões aguardavam no balneário pelo defesa.

«Depois de indagar o capitão, este disse: "Ficaram no balneário à espera do Matheus Reis, mas ele já estava no campo”», explicou Gonçalo Inácio ao árbitro e ao delegado da Liga.

De resto, o Sporting foi também multado pelos insultos proferidos pelos adeptos na direção de Fábio Veríssimo – 714 euros – pela deflagração de pirotecnia – 1910 euros – e por uma infração de Luís Neto, adjunto de Rui Borges.

«Logo após o final do encontro, Luís Neto já se encontrava no túnel, sem qualquer identificação (credencial). O mesmo foi avisado pelo delegado que não poderia ali permanecer», lê-se no relatório. Tal infração valeu uma multa de 308 euros.

Quanto ao AVS, foi multado em 408 euros pela invasão de campo de um adepto do Sporting, ao minuto 21. E outro castigo chegou à Vila das Aves – no valor de 510 euros – referente à deflagração de pirotecnia por parte dos adeptos leoninos.

Da 23.ª jornada da Liga importa salientar a multa de 3190 euros aplicada ao Benfica, a propósito da receção ao Boavista (3-0). De acordo com o CD, foram deflagrados vários engenhos pirotécnicos – «flashlight», pote de fumo e petardos.

Nessa partida, o Boavista foi multado em 842 euros pelo atraso ao intervalo.

«A 2.ª parte começou com quatro minutos de atraso devido à chegada tardia ao túnel. (…) O delegado do Boavista informou a equipa de arbitragem que o atraso se deveu à tentativa de recuperação física de Sebastián Pérez, o que acabou por não acontecer, tendo sido substituído ao intervalo», lê-se no relatório.