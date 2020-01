A segunda parte do dérbi começou parada. Isto porque, durante mais de cinco minutos, as claques do Sporting lançaram para o relvado várias tochas, que foram caindo no terreno de jogo ao longo do tempo.

O árbitro Hugo Miguel interrompeu o jogo uma primeira vez, a tocha foi retirada de campo, o jogo recomeçou e logo a seguir voltou a ser parado por outra tocha. A partir daí foram cinco minutos de paragem.

Os jogadores tentaram manter-se ocupados, fazendo ligeiros exercícios e trocando a bola, até porque o tempo pareceu uma eternidade: sempre com tochas a cair, até porque já depois dos 60 minutos se voltou a jogar.