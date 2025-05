Tendo em vista o dérbi deste sábado, o estacionamento estará condicionado em artérias na zona do Marquês de Pombal, em Lisboa, a partir das 9 horas de sábado. O túnel do Marquês será fechado a partir das 15 horas para a montagem de um hospital de campanha.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) informou que a partir das 9 horas de sábado não será possível estacionar na Alameda Edgar Cardoso e na Avenida Sidónio Pais, que estarão reservadas.

Já a PSP anunciou «cortes progressivos», essencialmente na zona do Marquês de Pombal, uma vez que será montado um recinto para eventuais festejos. O espaço será fechado e a circulação estará interditada a partir das 17h30.

De acordo com a polícia, o objetivo é evitar que exista concentração de adeptos no local antes e durante o jogo. Apenas poderão entrar no recinto no fim da partida, caso haja campeão.

Cerca de 60 estabelecimentos comerciais nas zonas do Marquês de Pombal e do Parque Eduardo VII, nas freguesias de Santo António e Avenidas Novas, terão restrição de horário a partir das 17h por determinação da CML. Porém, a obrigatoriedade de fecho fica sem efeito se após o dérbi não existir campeão.