O Relatório e Contas publicado pela SAD do Sporting, nesta terça-feira, esclarece que o emblema de Alvalade e o futebolista João Mário terão audiência a 9 de dezembro no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), na Suíça.

O processo remonta ao verão de 2021, quando o médio reforçou o Benfica a custo zero, depois de rescindir com o Inter Milão. Acontece que, de acordo com os leões, João Mário terá forçado os «Nerazzurri» a cessar o vínculo, a fim de contornar a cláusula que o impedia de jogar em Portugal.

Em simultâneo, o acordo com o Benfica surgiu semanas após negociações entre Sporting e Inter Milão, tendo em vista a continuidade do médio em Alvalade, para a segunda época consecutiva.

Aquando da saída de João Mário para Milão, em 2016, a SAD liderada por Bruno Carvalho incluiu a cláusula, mencionando que os «Nerazzurri» teriam de pagar 30 milhões de euros ao Sporting no caso de o médio regressar a Portugal.

Na mais recente janela de transferências, João Mário foi emprestado pelo Benfica ao Besiktas, num negócio com opção de compra obrigatória em junho de 2025.

Ainda que a FIFA tenha decidido a favor do jogador em agosto de 2023, o Sporting recorreu para o TAD e conseguiu agendar a audiência para 9 de dezembro.

Leia, na íntegra, a referência do Sporting a este caso no Relatório e Contas da época 2023/24.

«Em 27 de Agosto de 2016, foi celebrado acordo de cedência definitiva dos direitos de inscrição desportiva do jogador João Mário Eduardo da Sporting SAD para o clube italiano FC Internazionale, no âmbito do qual as partes acordaram, entre o mais, reconhecer à Sporting SAD o direito de preferência numa futura transferência do jogador para um clube português, bem como estabelecer um preço adicional para a hipótese de o jogador vir a transferir-se para um clube português.

Em 12 de Julho de 2021, o FC Internazionale anunciou ter chegado a acordo com o jogador João Mário para a revogação do seu contrato de trabalho por mútuo acordo. Na manhã seguinte, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD anunciou a celebração de contrato de trabalho desportivo com o jogador João Mário. É convicção da Sporting SAD que quer o FC Internazionale, quer o jogador João Mário procuraram eximir-se ao que contrataram em 2016.

Em conformidade, a Sporting SAD intentou acção junto do Football Tribunal da FIFA contra o FC Internazionale, e junto dos Tribunais do Trabalho portugueses contra o jogador João Mário, peticionando indemnizações pelos danos causados. Ambos os processos encontram-se pendentes. Por decisão datada de 10 de Agosto de 2023, o Football Tribunal da FIFA julgou a acção apresentada contra o FC Internazionale improcedente, tendo a Sporting SAD interposto o competente recurso para o Court Arbitration of Sport (CAS).

A audiência de julgamento foi agendada para o dia 9 de Dezembro de 2024. A acção apresentada contra o jogador João Mário encontra-se pendente.»