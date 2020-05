Um homem ficou ferido, esta terça-feira, na sequência de uma rixa entre adeptos rivais do Sporting e do Benfica, na Rua João António Gaspar, no Estoril, avança a TVI, a qual detalha que um elemento da Juve Leo foi agredido por cerca de 20 indivíduos No Name Boys.

O ferido foi espancado e apresenta diversos hematomas e duas facadas superficiais no peito, pelo que teve que ser transportado ao hospital de Santa Maria, em Lisboa. Quando as autoridades chegaram ao local, os membros dos grupos - todos com uma t-shirt preta enrolada na cabeça - fugiram do local.

Ainda de acordo com a TVI, já há vários elementos identificados pelas autoridades, estando a tentar-se identificar os restantes.