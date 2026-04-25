Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na antevisão do jogo com o AVS, relativo à 31ª jornada, agendado para este domingo.

Percebeu logo que a lesão de Hjulmand era assim tão grave

«Tanto percebemos que ele já era para sair ao intervalo, o treinador é que foi teimoso e tentou que o capitão se mantivesse em campo. Ele já tinha dito que não conseguia, o pé estava numa condição difícil. Em princípio a época acabou para ele. Foi uma entrada não muito boa, não muito bonita, mas agora é seguir em frente e procurar outras soluções. Último jogo pelo Sporting? Pode ter sido o último jogo da época, isso sim.»

Farioli já viu o pé de Hjulmand e está curioso para ver o de Inácio

«Não vi, nem li. Estou preocupado com o AVS. Vai ficar de fora duas a três semanas. Estará fora do jogo de amanhã e dos próximos. Portanto também diz bem o que tem o Inácio. Em relação ao resto, há uma memória seletiva. Também podia ter falado da primeira mão da Taça, podia ter falado de várias coisas. Há erros em todos os jogos, de todas as partes, portanto agora estou concentrado no AVS, que é o que vem a seguir.»