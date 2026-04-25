«Em princípio Hjulmand acabou e Inácio deve parar duas a três semanas»
Rui Borges diz que o capitão devia ter saído ao intervalo, mas o treinador foi teimoso e quis que ele voltasse
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«Inácio vai ficar duas a três semanas fora da época»
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«Hjulmand devia ter saído ao intervalo, mas o treinador foi teimoso»
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«Ioannidis está a recuperar, já vai ao campo, mas não treina com a equipa»
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«Quenda está a voltar de lesão e temos de gerir um bocadinho a condição dele»
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«Gostava de continuar a contar com Morita, mas há coisas que não são possíveis»
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«Qual é o meu nível de esperança no título? É muita. Disse logo isso»
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«Já estive do outro lado e sei quanto o Torreense terá sonhado com uma final da Taça»
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«Equipa vai demonstrar amanhã que ainda acredita que é possível»
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«AVS? É um estádio onde o ano passado perdemos pontos»