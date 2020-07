Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações no final da vitória por 2-1 sobre o Sporting no dérbi:

«Duas equipas que vieram jogar o jogo pelo jogo, à procura de ganhar. Na primeira parte criámos mais situações de golo e merecíamos outro resultado ao intervalo. Na segunda parte o Sporting voltou mais forte, empatou, mas perto do fim conseguimos fazer o golo do triunfo. O resultado é justo pelo que se passou.

Ganhar é sempre importante. Fizemos uma sequência de quatro vitórias e isso dá-nos conforto para enfrentar o último jogo da época, que vale um troféu, na circunstância a Taça de Portugal.

Pizzi assistiu para Vinicius ser o melhor marcador? Quando nos últimos tempos me falavam dos objetivos individuais, sempre disse que o mais importante é o coletivo. Depois vêm os golos, as assistências e os prémios individuais, mas o que eu senti desde o início da época da parte dos jogadores é que o mais importante para eles era a equipa.»