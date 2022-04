O Sporting foi multado em 1.275 euros por causa de «entrada de objetos não autorizados» na bancada no dérbi frente ao Benfica, de acordo com o relatório do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Segundo pode ler-se, «no setor A14 onde estavam alocados adeptos do Sporting estava uma faixa de medidas superiores a um por um metro», o que não é permitido.

Nesse jogo da 31.ª jornada da Liga, recorde-se, o Benfica triunfou por 2-0 em Alvalade.

O relatório do CD refere ainda que «aguarda esclarecimento» relativamente a uma infração do FC Porto ante o Portimonense, na mesma ronda.