Francisco Geraldes partilhou nas redes sociais uma fotografia onde aparece com o equipamento do Rio Ave no Estádio dos Arcos.

O jogador, como o Maisfutebol adiantou, vai ser utilizado como moeda de troca no negócio Nuno Santos, juntamente com Gelson Dala, que no último ano já esteve emprestado ao emblema vila-condense.

A oficialização dos três jogadores pode estar por horas.

No negócio, o Rio Ave, além dos dois leões, recebe ainda uma verba que ronda os três milhões de euros.

Formado no clube de Alvalade, Francisco Geraldes foi somando sucessivos empréstimos, a Moreirense, AEK, Eintracht Frankfurt e ao Rio Ave, clube onde disputou a temporada 2017/18.