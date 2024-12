É mais um caso de vandalização no futebol. O Núcleo do Sporting da Quinta do Conde, em Sesimbra, foi alvo de uma série de graffitis nas paredes com mensagens alusivas ao Benfica.

A inscrição «NN» faz querer que o ataque tenha sido realizado por elementos da claque 'No Name Boys'. «Benfica ou morte» é outra das mensagens, acompanhada de «VL 96», a recordar a morte de um adepto leonino na final da Taça de Portugal em 1996.

«Quinta do Conde é nossa», escreveram ainda os perpetrores. Através do Facebook o referido núcleo sportinguista condena o sucedido, nesta terça-feira: «Têm de comer ainda muita sopa para chegar ao nível e à classe do Sporting Clube de Portugal», dizem.