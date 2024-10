Frederico Varandas, em entrevista à RTP, disse que o futebol português passou por dois períodos negros, que tiveram Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira como rostos. Ambos esses períodos são passado, garante, mas ambos também tornaram muito complicado para o Sporting conseguir ganhar.

«Algum português, ao ouvir as escutas do apito Dourado, tem dúvidas do que foi o Pinto da Costa? Mais tarde aparece um Luís Vieira, que talvez cansado de investir e não conseguir ganhar faz uma portização do Benfica e vai buscar pessoas que toda a gente conhece», referiu

«Nomeadamente esta pessoa que é o denominador comum em todos os processos: Paulo Gonçalves. Fz parte da sociedade do FC Porto. Foi para o Boavista e curiosamente o Boavista foi campeão. Saiu quando o Boavista desceu de divisão no caso Apito Dourado. Ele passou entre os pingos da chuva e o Vieira foi buscá lo.»