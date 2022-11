O Sporting isolou-se este sábado na liderança da Liga de Futsal, depois de vencer no terreno do Candoso por 5-1. A formação leonina aproveitou da melhor o empate do Benfica em Braga, frente ao Sporting local, por 3-3, descolando do rival da Luz.

Este segundo empate do Benfica no campeonato fez a equipa cair para o quarto lugar, sendo ultrapassada por Eléctrico e Ferreira do Zêzere, que após a quinta jornada têm mais um ponto do que os encarnados.

Sexta-feira, 4 nov:

Caxinas – Fundão, 5-4

Sábado, 5 nov:

Portimonense – Ferreira do Zêzere, 2-3

Sporting de Braga – Benfica, 3-3

Quinta dos Lombos – Elétrico, 0-1

Candoso – Sporting, 1-5

Leões de Porto Salvo – Futsal Azeméis, 8-0

Classificação: 1.º Sporting, 13; 2.º Eléctrico, 12; 3.º Ferreira do Zêzere, 12; 4.º Benfica, 11.