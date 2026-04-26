Sporting e Benfica estão presentes na final da Taça de Portugal de futsal, que está a decorrer em Gondomar. Leões e águias disputam mais um título para a temporada. Mas, as atenções estão também viradas para fora da quadra.

Rui Costa, presidente do Benfica, e Frederico Varandas, presidente do Sporting, estão juntos a ver a final. Há, inclusive, imagens a circular do cumprimento entre os dirigentes.

No final da final, Varandas segue para a Vila das Aves, onde a equipa principal de futebol vai enfrentar o AVS para a 31.ª jornada da Liga.

Ora veja o momento entre os presidentes: