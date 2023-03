O Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal suspendeu Ângelo Girão, guarda-redes da equipa de hóquei em patins do Sporting, por cinco jogos, na sequência do dérbi frente ao Benfica, a 30 de janeiro.

De acordo com o documento do organismo, Girão dirigiu-se ao balneário das águias e «ali chegado, e enquanto os restantes colegas de equipa se encontravam em aquecimento, (…) agrediu Lucas Ordónñez na zona do pescoço e dos antebraços por intermédio do stick de que se fazia acompanhar».

Além disso, esclarece ainda o CD, Girão proferiu expressões como «filho da p…», «isto não é a Argentina» e «dei-te duas, ainda falta uma».

De resto, Ângelo Girão tentou defender-se das acusações, e sobre a frase «isto não é a Argentina», referiu que os jogadores da Seleção Nacional sofreram várias agressões por parte de atletas argentino no último Mundial, no final de 2022.

O despacho do CD refere ainda que as imagens da câmara de vigilância, disponibilizadas pelo Sporting, comprovam a agressão de Girão e que o internacional português invocou a graduação da Ordem de Mérito e a graduação da Ordem de Infante D. Henrique que recebeu, para atenuar a pena. Não lhe foi dada razão e o CD defende mesmo que as distinções do Estado estão mais próximas de «configurar uma agravante do que propriamente uma atenuante».

Logo na altura, um dia após o jogo, o Benfica havia denunciado a situação e informado que ia apresentar uma queixa-crime contra Girão.

Ângelo Girão vai falhar assim os jogos frente ao Sp. Tomar, Murches, Parede e o primeiro do playoff. Falha ainda o duelo com o OC Barcelos, para a Taça de Portugal.