Na antevisão à final da Taça da Liga, Morten Hjulmand recordou as recentes finais «difíceis e equilibradas» perdidas para o FC Porto, na Taça de Portugal e na Supertaça. «Houve algumas circunstâncias no primeiro jogo com o Porto, em que o um cartão vermelho mudou as coisas. No segundo jogo perdemos alguma concentração durante a segunda parte», recordou, antes de lançar o jogo com o Benfica deste sábado.

«É simples para nós estarmos focados e concentrados durante 90 minutos, especialmente quando jogamos contra uma equipa como o Benfica», assegurou o médio dinamarquês, que não nega que uma eventual derrota terá «impacto» na equipa. «Ficamos sempre insatisfeitos quando não vencemos um troféu ou jogo. Vencer seria uma grande felicidade para a equipa», completou.

O Sporting defronta o Benfica, na final da Taça da Liga, este sábado (19h45), no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. O jogo terá acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.