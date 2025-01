Morten Hjulmand, jogador do Sporting, em declarações à Sport TV após a final da Taça da Liga com o Benfica:

«É duro, mas sabíamos que ia ser jogo equilibrado. O Benfica é uma boa equipa e o 1-1 no fim foi justo Nos penáltis é 50/50 e perdemos.»

[Impacto desta derrota no futuro?]

«Faz parte da história do Sporting ganhar troféus. Não ganhámos hoje, estamos insatisfeitos, mas o nosso foco está e sempre esteve no campeonato. E agora é pensar no Rio Ave.»