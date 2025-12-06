Rui Borges elogiou Ioannidis pelo esforço colocado na recuperação da lesão e disse que o empate 1-1 no dérbi na Luz, frente ao Benfica, é o resultado certo.

A haver um vencedor quem seria?

«O jogo acabou como tinha de acabar: empatado. Não podia ser mais honesto. Acho que o empate acaba por se ajustar àquilo que foi a primeira e a segunda partes, por isso é muito por aí.»

Como decidiu convocar Ioannidis

«O Ioannidis dá-nos coisas boas. Sabíamos que ele não estava capacitado para nos ajudar muito tempo, não pela lesão, mas pelo tempo que esteve parado. Era algo que tinha de perceber com ele também. Ele treinou, perguntei-lhe como se tinha sentido, para tomar a decisão se o podia trazer ou não. Ouço muito, gosto de ouvir os jogadores e foi isso que fiz.»

Como ele se sentiu esta noite

«Esta noite não sei, que não dormi com ele. Mas ontem senti-o bem e por isso é que foi convocado. Senti-o bem, muito confiante e com muita vontade de ajudar a equipa. São jogadores destes que definem uma equipa de futebol e um grupo. Ele queria voltar o mais rapidamente possível, não para jogar contra o Benfica, mas para ajudar a equipa. Tem uma personalidade e um carácter extraordinários, mesmo. A todos nós, estrutura e colegas, surpreendeu-nos muito a capacidade dele de lutar contra a lesão. Estávamos à espera que parasse seis semanas e ele voltou ao fim de três. Tenho de enaltecer isso.»