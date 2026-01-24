Na primeira jornada da fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional sub-19, o Sporting recebeu e empatou a dois golos frente ao Benfica no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Apesar de estar a jogar em casa, a equipa leonina esteve sempre a correr atrás do resultado. O Benfica entrou na partida a impor o seu ritmo de jogo e chegou ao golo aos três minutos, através de Jaden Umeh. No entanto, o empate do Sporting surgiu aos 24 minutos com golo de André Machado, resultado que não se alterou até ao intervalo.

No segundo tempo, o Benfica voltou a entrar na máxima força e fez o segundo golo aos 50 minutos na sequência de uma grande penalidade que Mauro Furtado não desperdiçou. O Sporting procurava evitar entrar a perder na primeira jornada da fase de apuramento de campeão e, bem perto do final da partida, repôs a igualdade ao minuto 89. Miguel Almeida fez o golo.

O dérbi da capital terminou, assim, com um ponto para cada lado.

Nos Açores, o FC Porto não foi além de um empate frente ao Santa Clara: 1-1.

Noutros resultados, o União de Leiria foi ao reduto do Famalicão vencer por 3-0 e assume a primeira posição da tabela classificativa, juntamente com o Rio Ave que bateu o Gil Vicente por 2-1.