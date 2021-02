O golo solitário de Matheus Nunes na vitória do Sporting sobre o Benfica ditou um empate em toda a linha no histórico dos confrontos entre leões e águias no Estádio de Alvalade: os dois emblemas passam a contar com o mesmo número de vitórias, empates e derrotas e, talvez mais impressionante, com o mesmo número de golos marcados e, consequentemente, sofridos.

Num total de 87 duelos em casa dos leões em jogos para o campeonato, os dois emblemas passam a contar com 33 vitórias cada um, com 125 golos marcados ao rival desde a temporada de 1934/35.

A balança tinha vindo a desequilibrar-se na última década para o lado dos visitantes, uma vez que o Sporting não vencia um dérbi em casa para o campeonato há doze anos, desde a temporada 2011/12 [triunfo também por 1-0, com um golo de Wolfswinkel]. O golo de Matheus Nunes permitiu, assim, equilibrar os pratos da balança, tanto no número de vitórias (33), como no número de golos marcados e sofridos (125-125).

Leões também quebram jejum nos jogos com «grandes»

Ainda olhando exclusivamente para as contas do campeonato, o golo solitário de Matheus Nunes também permitiu ao Sporting quebrar um jejum de dezasseis jogos sem vencer duelos entre os «grandes» [Benfica e FC Porto]. Antes disso, é preciso recuar até 28 de agosto de 2016, quando o Sporting, sob o comando de Jorge Jesus, bateu o FC Porto em Alvalade por 2-1 ([golos de Slimani e Gelson, contra um de Felipe].

O único jogador que fez a transição desse clássico com o FC Porto de há cinco anos para a vitória do dérbi de segunda-feira é Sebastian Coates.

Voltando ao dérbi, se alargarmos estas contas a todas os jogos oficiais entre Sporting e Benfica no Estádio de Alvalade, o saldo dos leões fica bem mais positivo, com 73 vitórias contra 45 do Benfica, com 30 empates pelo meio, num total de 148 dérbis em casa dos leões. A diferença nos golos também é mais favorável à equipa a casa, com 170 golos marcados contra 108 sofridos.