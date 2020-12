Sp. Braga-Famalicão, Marítimo-Leixões e Belenenses SAD-Estoril são os jogos da primeira jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, que arranca a 9 de janeiro, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira, na sede da Federação Portuguesa de Futebol.

Estes seis clubes vão lutar pelo título a duas voltas, isto é, durante dez jornadas, realizadas por pontos.

CALENDÁRIO – FASE DE CAMPEÃO

1.ª Jornada (9 janeiro): Sp. Braga-Famalicão, Marítimo-Leixões, Belenenses SAD-Estoril.

2.ª Jornada (16 janeiro): Estoril-Marítimo, Leixões-Sp. Braga, Famalicão-Belenenses SAD.

3.ª Jornada (23 janeiro): Belenenses SAD-Marítimo, Sp. Braga-Estoril, Famalicão-Leixões.

4.ª Jornada (30 janeiro): Marítimo-Sp. Braga, Estoril-Famalicão, Belenenses SAD-Leixões.

5.ª Jornada (6 fevereiro): Sp. Braga-Belenenses SAD, Famalicão-Marítimo, Leixões-Estoril.

6.ª Jornada (13 fevereiro): Estoril-Belenenses SAD, Leixões-Marítimo, Famalicão-Sp. Braga.

7.ª Jornada (20 fevereiro): Marítimo-Estoril, Sp. Braga-Leixões, Belenenses SAD-Famalicão.

8.ª Jornada (27 fevereiro): Marítimo-Belenenses SAD, Estoril-Sp. Braga, Leixões-Famalicão.

9.ª Jornada (6 março): Sp. Braga-Marítimo, Famalicão-Estoril, Leixões-Belenenses SAD.

10.ª Jornada (13 março): Belenenses SAD-Sp. Braga, Marítimo-Famalicão, Estoril-Leixões.

Os outros oito clubes que não se apuraram vão disputar duas vagas de acesso à Taça Revelação, num grupo de oito, para o qual partem com metade dos pontos da primeira fase. O Benfica arranca com 11 pontos, o Rio Ave com sete, o V. Guimarães com oito, a Académica e o Sporting com sete cada, o Boavista com quatro, o Portimonense com três e o Cova da Piedade com dois.

Estes clubes jogam entre si a duas voltas, num total de 14 jornadas, com início a 5 de janeiro.

CALENDÁRIO - GRUPO ACESSO TAÇA REVELAÇÃO:

1.ª Jornada (5 janeiro): V. Guimarães-Benfica, Sporting-Portimonense, Rio Ave-Cova da Piedade, Académica-Boavista.

2.ª Jornada (9 janeiro): Benfica-Académica, Cova da Piedade-Sporting, Boavista-Rio Ave, Portimonense-V. Guimarães.

3.ª Jornada (16 janeiro): Rio Ave-Sporting, Boavista-Benfica, Académica-Portimonense, V. Guimarães-Cova da Piedade.

4.ª Jornada (23 janeiro): Sporting-V. Guimarães, Benfica-Rio Ave, Portimonense-Boavista, Cova da Piedade-Académica.

5.ª Jornada (26 janeiro): Rio Ave-V. Guimarães, Académica-Sporting, Benfica-Portimonense, Boavista-Cova da Piedade.

6.ª Jornada (2 fevereiro): Sporting-Boavista, Cova da Piedade-Benfica, Rio Ave-Portimonense, V. Guimarães-Académica.

7.ª Jornada (6 fevereiro): Académica-Rio Ave, Boavista-V. Guimarães, Benfica-Sporting, Portimonense-Cova da Piedade.

8.ª Jornada (13 fevereiro): Benfica-V. Guimarães, Boavista-Académica, Cova da Piedade-Rio Ave, Portimonense-Sporting.

9.ª Jornada (16 fevereiro): Sporting-Cova da Piedade, V. Guimarães-Portimonense, Académica-Benfica, Rio Ave-Boavista.

10.ª Jornada (20 fevereiro): Sporting-Rio Ave, Benfica-Boavista, Portimonense-Académica, Cova da Piedade-V. Guimarães.

11.ª Jornada (27 fevereiro): Rio Ave-Benfica, V. Guimarães-Sporting, Académica-Cova da Piedade, Boavista-Portimonense.

12.ª Jornada (6 março): Sporting-Académica, Portimonense-Benfica, V. Guimarães-Rio Ave, Cova da Piedade-Boavista.

13.ª Jornada (13 março): Boavista-Sporting, Benfica-Cova da Piedade, Portimonense-Rio Ave, Académica-V. Guimarães.

14.ª Jornada (3 abril): Rio Ave-Académica, V. Guimarães-Boavista, Sporting-Benfica, Cova da Piedade-Portimonense.