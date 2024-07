As 'lendas' de Sporting, Benfica e Sp. Braga passaram em frente no torneio Portugal Legends, na tarde deste sábado, na praia da Nazaré.

O Sporting passou às meias-finais do torneio, ao empatar com o FC Porto, por 2-2. Este resultado bastou. Os golos foram marcados por Bruno Pereirinha e Daniel Carriço, do lado sportinguista, Rolando e Djalma fizeram os tentos do lado portista.

Sempre em frente 👉 o @sportingcp é semi-finalista no #LigaPortugalLegends 🤩 Achas que vai avançar em primeiro ou em segundo lugar?#LigaPortugal pic.twitter.com/RVSL9IQne9 — Liga Portugal (@ligaportugal) July 20, 2024

Já o Benfica bateu a equipa do Estoril Praia, por 3-2, ao início da tarde deste sábado. André Almeida e João Tomás, com um bis, fizeram os golos dos encarnados.

O torneio Portugal Legends é organizado pela Fundação do Futebol, pertencente à Liga de Clubes.