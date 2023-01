A treinadora da equipa de futebol feminino do Sporting, Mariana Cabral, assumiu esta tarde o desejo de vencer o Benfica nos quartos de final da Taça de Portugal, um jogo, que antecipa, será dividido.

Em conferência de imprensa, e citado pela Lusa, a jovem técnica lembrou que no ano passado ninguém acreditava no conjunto leonino, que acabaram por dar uma «resposta adequada».

«Em todas as competições, independentemente de estarem difíceis ou não – e nós sabemos que o campeonato está difícil – iremos lutar por elas até ao fim. Neste caso, na Taça de Portugal, somos as detentoras do troféu e o nosso objetivo é, para já, ultrapassar os quartos de final», começou por dizer.

«Somos detentoras do troféu, queremos continuar esse percurso e voltar ao Jamor, que é uma festa maravilhosa. Estes dérbis têm sido decididos muito no pormenor. Infelizmente para o nosso lado, no pormenor, no último minuto [do encontro a contar para a I Liga] não foi para nós, mas temos a convicção de que desta vez será», continuou.

Mariana Cabral elogiou as águias, mas frisou as qualidades da sua equipa: «O Benfica tem os seus pontos fortes, nós temos os nossos. Temos uma equipa muito jovem, que tem o ADN da formação, que está a crescer, e [as jogadoras do Sporting] vão preparadas para jogar. Depois, às vezes, é uma questão de a bola entrar ou não entrar e, seguramente, será um grande jogo.»

Por sua vez, Ana Borges, capitã do Sporting, defendeu a qualidade da formação verde e branca.

«As jogadoras não mudam de um dia para o outro. [O Benfica] Tem uma equipa com muita qualidade, nós também temos a nossa qualidade e é só um jogo, é a uma mão, em casa delas, mas onde esperamos que seja um bom espetáculo e, se pudermos trazer a vitória, melhor ainda.»

Benfica e Sporting defrontam-se este sábado, a partir das 15h00, no Estádio da Luz. A partida é a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.