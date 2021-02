Matheus Nunes, autor do golo do Sporting sobre o Benfica, em declarações no final do dérbi:

«Como me senti com o golo marcado? Senti muita felicidade, como é óbvio. Este é um trabalho que já vem de trás. Fiquei muito feliz pelo trabalho da equipa e agora é continuar assim.

A nossa vitória é justa, fizemos tudo o que o mister nos pediu e agora temos de continuar a trabalhar. Estamos a chegar ao fim da primeira volta, ainda há muita coisa para acontecer, por isso estes nove pontos não significam nada.

Como me tem corrida a época? Esta temporada tem sido ótima para mim, tenho conseguido minutos, era isso que queria. As coisas estão a correr-me bem e tenho de continuar a trabalhar como até aqui.»