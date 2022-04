Antes do apito inicial do dérbi com o Benfica, o Sporting preparou uma homenagem ao antigo jogador Jérémy Mathieu, que representou os leões entre 2017 e 2020. Ruben Amorim considerou que a homenagem era devida ao ex-futebolista, que teria lugar no atual plantel.

«Tem um significado especial para o jogador que sempre demonstrou grande carinho pelo clube e para os adeptos. Era um dos preferidos. Para mim, foi um prazer trabalhar com ele, não foi o tempo certo, seria diferente se encaixasse nesta equipa e neste ambiente, era um momento diferente, teve o azar da lesão e não poder fazer essa despedida. O Sporting teve essa atenção, porque não nos despedimos claramente. Era algo que merecia», disse o técnico leonino em conferência de imprensa.

Apesar do simbolismo da homenagem, Amorim destacou que o foco vai estar no jogo.

«Vamos fazê-lo sabendo que o foco vai estar no jogo e não em grandes festas e despedidas. É um bonito gesto e estávamos a dever ao Mathieu», admitiu.

O Sporting-Benfica disputa-se este domingo em Alvalade, a partir das 20h30. Siga todas as incidências da partida ao minuto no Maisfutebol.