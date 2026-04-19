Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações no final da derrota frente ao Benfica, por 2-1, no dérbi de Alvalade, que deve ter custado aos leões o sonho de revalidar o título de campeão.

Foi preciso dar um incentivo no fim a Suárez?

«Não, muito honestamente não tive palavra nenhuma de incentivo. O Luis Suárez sabe a confiança que nós temos e que a equipa tem nele. Tem-nos dado muito ao suporte, tem feito muitos golos e não é um lance que define o Luís, porque a bola ao poste também poderia ter entrado, a bola à barra também poderia ter entrado, não foi só o penálti. Claro que foi um momento importante, porque o Benfica fez golo num penálti também e isso mexe em termos mentais com a equipa. Ficou um bocadinho ansiosa. A nossa confiança é total de que o Luís vai manter-se fiel à equipa e fiel a ele. Isso nem sequer é posto em causa. Falhar um penálti faz parte, como eu digo o futebol é mesmo isto, a crueldade do jogo é esta. Não é este lance que vai definir o Suárez, pelo contrário, acho que ele é um jogador importante, tem sido e vai continuar a ser.»