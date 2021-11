Nelson Évora esteve esta quinta-feira na cimeira tecnológica Web Summit, em Lisboa, e descartou um eventual adeus ao triplo salto, durante uma sessão de perguntas e respostas.



«Penso sempre que consigo fazer melhor. Tenho 37 anos e a maioria dos jornalistas pergunta-me sobre a idade e o fim, porque estou velho... Até a minha família me pergunta sobre isso. Mas a verdade é que sinto que posso melhorar e que há coisas que faço melhor hoje do que quando tinha 20 anos», afirmou o atleta.



O saltador português abordou novamente a transferência do Benfica para o Sporting, em outubro de 2016: «Era o momento de mudar, estou feliz por tê-lo feito e fui muito bem recebido no Sporting. As pessoas não sabem o que se passa nos bastidores e eu não queria sair... Mas também ninguém se lembra que eu representei também o FC Porto. Sinto-me orgulhoso por ter representado os três grandes. Não jogo futebol, mas consegui fazê-lo.»

Questionado sobre o futuro, Nelson Évora manteve-se reservado. «No início, imaginava ir a uns Jogos Olímpicos. Depois, ser campeão olímpico. Portanto, aquilo a que me propuser fazer, vou ser bem sucedido. É um cliché, mas o céu é o limite», concluiu.